UniFOA lança Processo Seletivo de Medicina 2026 e reforça tradição, excelência e formação humanizada

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) abriu o Processo Seletivo para o curso de Medicina 2026, consolidando mais uma vez seu compromisso com a excelência no ensino superior. Reconhecido nacionalmente e avaliado com nota máxima (5) pelo MEC, o UniFOA mantém uma trajetória sólida onde já formou mais de 4600 médicos na sua história, unindo tradição, inovação e responsabilidade social.

Nesta edição, os candidatos podem se inscrever utilizando a nota do ENEM, facilitando o acesso e oferecendo mais praticidade para quem deseja iniciar a jornada médica. As inscrições já estão abertas no site unifoa.edu.br.

Com hospital próprio, infraestrutura moderna e um corpo docente formado por profissionais com ampla experiência, o UniFOA proporciona um ambiente de formação que conecta teoria, prática e propósito. A vivência clínica acontece desde os primeiros períodos, permitindo que o estudante desenvolva pensamento crítico, maturidade profissional e visão humanizada do cuidado em saúde.

A campanha deste processo seletivo destaca um conceito que traduz a essência da instituição: “Quando o assunto é aprender de verdade, o lugar faz toda diferença.” No UniFOA, esse diferencial se materializa em metodologias atualizadas, projetos interdisciplinares e em um ecossistema que dialoga diariamente com as demandas atuais da saúde e da sociedade.

Formar médicos há gerações é parte da identidade institucional. O legado do UniFOA se expressa no desempenho de seus egressos em diferentes regiões do país, no reconhecimento de sua qualidade acadêmica e na construção contínua de uma formação que integra rigor científico, prática constante e cuidado com a trajetória do estudante.

Os interessados em participar do Processo Seletivo de Medicina 2026 devem acessar este link para realizar a inscrição.