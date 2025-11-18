Programa Limpa Rio avança em duas frentes em Barra do Piraí

O Programa Limpa Rio, uma das maiores ações do INEA e da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, está avançando em Barra do Piraí. Através da limpeza e do desassoreamento de corpos hídricos, o projeto garante a prevenção de enchentes, especialmente em áreas ribeirinhas.

No município, a iniciativa está ocorrendo em duas frentes: uma no distrito de Ipiabas e outra no Parque Santana. Ambas são progressivas, ou seja, avançarão para todas as áreas necessitadas da cidade, incluindo o Centro. O projeto também já passou por bairros como Lago Azul e Roseira.

O secretário Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, ressaltou a importância da realização desse serviço antes do período de chuvas e agradeceu o apoio do secretário estadual Bernardo Rossi.

“É muito importante a execução desses serviços antes do período de chuvas, como forma de auxiliar no escoamento das águas e evitar alagamentos. O Projeto Limpa Rio chegou à nossa cidade pelo apoio do secretário estadual Bernardo Rossi, que entendeu a necessidade da população local”, apontou Christopher.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, afirmou que a prefeitura está trabalhando intensamente para garantir que incidentes relacionados a inundações não afetem a população.

“No passado, o município sofreu com grandes inundações, que deixaram muitos desabrigados e desalojados. Estamos trabalhando para dar segurança para os moradores de áreas de risco. O Limpa Rio chegará às áreas ribeirinhas do município para oferecer tranquilidade aos habitantes. Confiem na prefeitura! Seguiremos trabalhando e intensificando nossas ações de prevenção”, finalizou a prefeita.