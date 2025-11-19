Caminhão derruba passarela e motorista de carro morre esmagado na BR-116

A BR-116 foi completamente interditada na manhã desta quarta-feira (dia 19), véspera de feriado, depois que uma passarela desabou sobre a rodovia, na altura do km 124, em Magé, na Região Metropolitana do Rio. O acidente ocorreu por volta das 9h30, quando um caminhão trafegava com a caçamba levantada e atingiu a estrutura. Com o impacto, a passarela caiu sobre a pista. O motorista de um carro que passava pelo local morreu esmagado.

Segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pelo trecho, o motorista do caminhão foi socorrido e levado para o Hospital de Magé. Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam na área. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos para garantir a segurança e permitir a remoção da estrutura danificada.

A PRF informou que a vítima fatal conduzia um Fiat Uno, atingido diretamente pela queda da passarela. O corpo foi retirado e o veículo encaminhado à unidade operacional do órgão em Magé. A estrutura já foi movimentada para o canteiro central e o guincho pesado trabalha na retirada do caminhão envolvido no acidente.

O fluxo, porém, segue lento: há cerca de 3 km de retenção no sentido Sul e 4 km no sentido Norte. Como alternativa, motoristas que saem do Rio de Janeiro são orientados a utilizar a BR-493 em direção à BR-101. Para quem desce a serra de Teresópolis, a recomendação é seguir pela RJ-122.

Às 10h50, a concessionária informou que abriu uma passagem provisória pelas laterais da via, utilizando a faixa de domínio, para permitir a circulação de veículos nos dois sentidos. O caso continua em apuração pela Delegacia da PRF em Magé.

Foto: PRF