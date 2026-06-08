Operação Corpus Christi: 7ª Delegacia da PRF registra duas mortes e nove feridos nas rodovias da região

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (dia 8) o balanço da Operação Corpus Christi 2026 nas rodovias sob responsabilidade da 7ª Delegacia da corporação, com sede em Resende. Durante os cinco dias de fiscalização intensificada, foram registrados seis acidentes, que resultaram em nove pessoas feridas e duas mortes.

A área de atuação da 7ª Delegacia inclui trechos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), da BR-354 (Rio x Caxambu), da estrada de acesso ao Parque Nacional de Itatiaia e parte da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).

Além do trabalho voltado à segurança viária, a PRF aplicou 237 multas por infrações de trânsito, recolheu 30 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e removeu nove veículos irregulares.

O balanço também aponta o registro de quatro ocorrências policiais, entre elas a apreensão de uma carga avaliada em quase R$ 2 milhões em medicamentos, eletrônicos e cosméticos contrabandeados. Duas pessoas foram detidas durante a operação.

Em todo o Brasil, foram 98 mortes nas estradas

No cenário nacional, a Operação Corpus Christi registrou 1.060 acidentes nas rodovias federais, com 98 mortes e 1.057 feridos. Ao todo, mais de 210 mil pessoas e veículos foram fiscalizados pela PRF em todo o país.

Durante as ações, foram flagrados 24.212 veículos trafegando acima da velocidade permitida. A corporação também autuou 4.277 motoristas por ultrapassagens proibidas e 3.283 por não utilizarem cinto de segurança ou dispositivos de retenção para crianças.

A fiscalização da embriaguez ao volante resultou em 75.413 testes de alcoolemia, com 879 autuações por recusa ou constatação de consumo de álcool. Segundo a PRF, 69 pessoas foram presas por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica ou apresentarem sinais de embriaguez.

Os números divulgados pela corporação ainda são preliminares e podem sofrer alterações após a consolidação dos dados nos sistemas da PRF.