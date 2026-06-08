MPRJ leva a júri popular nesta terça acusado de homicídio ligado à facção criminosa em Três Rios

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) levará a júri popular, nesta terça-feira (dia 9), um homem acusado de homicídio qualificado e corrupção de menores em Três Rios. Segundo a denúncia, o crime foi praticado em abril de 2024 e teria relação com a atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) na região.

De acordo com o MPRJ, a vítima, Jordan Marcelo Lima de Souza Arnizau, foi morta a tiros na noite de 23 de abril de 2024, no bairro Boa União. As investigações apontam que o acusado e um comparsa agiram em conjunto com dois adolescentes, cercando a vítima e dividindo funções para impedir qualquer possibilidade de fuga. O jovem, de 18 anos, ainda tentou escapar, mas foi atingido por diversos disparos. O segundo participante responde ao processo separadamente e, por isso, não será julgado nesta sessão.

A denúncia sustenta que o homicídio foi cometido por motivo torpe, relacionado à disputa e ao fortalecimento do domínio territorial da facção criminosa na localidade. Segundo o Ministério Público, a vítima já vinha sendo ameaçada antes do crime.

O MPRJ também aponta que a ação foi praticada mediante emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima. Os acusados respondem ainda pelo crime de corrupção de menores, em razão da participação direta de adolescentes na execução do homicídio.

O julgamento será realizado no Tribunal do Júri de Três Rios.

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