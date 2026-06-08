Foragida da Justiça por furto e tráfico de drogas é presa em Volta Redonda

Uma mulher de 27 anos, foragida da Justiça, foi presa pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) na manhã desta segunda-feira (dia 8), no bairro Aterrado. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina realizado por agentes da corporação na Rua Deputado Geraldo Di Biase, nas proximidades do Centro Pop.

A mulher estava acompanhada de um homem de 25 anos. Ambos estão em situação de rua e foram abordados pelos guardas municipais para averiguação.

Durante a abordagem, os dois teriam desacatado os agentes e tentado dificultar a ação da equipe com ofensas e xingamentos. Após consulta aos sistemas oficiais de segurança, os guardas constataram que contra a mulher haviam dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de furto e tráfico de drogas. Já o homem possuía 11 anotações criminais, entre elas por corrupção de menores, agressão e posse e uso de drogas, mas não havia mandados de prisão pendentes em seu desfavor.

Ainda durante a ocorrência, os agentes localizaram uma porção de maconha e um cutelo. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Na unidade policial, a mulher foi autuada por posse e uso de entorpecente e permaneceu presa pelo cumprimento dos mandados e à disposição da Justiça. Já o homem foi autuado por desacato e responderá pelo crime em liberdade.