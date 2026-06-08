Rompimento em elevatória compromete abastecimento de água em 13 bairros de Volta Redonda

Uma ruptura na rede interna da Elevatória Artur Gonçalves, no bairro Santa Rita do Zarur, comprometeu o abastecimento de água em diversos bairros de Volta Redonda nesta segunda-feira (dia 8). Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), o problema foi registrado por volta de 00h05 e provocou o alagamento das instalações da unidade.

De acordo com o Saae-VR, a ocorrência atingiu a área das bombas e os painéis elétricos da elevatória, responsável pelo abastecimento dos bairros Santa Cruz, Vila Brasília e Santa Rita do Zarur.

Em razão dos danos causados pelo alagamento, o fornecimento de água poderá ficar comprometido nos bairros São João Batista, Pinto da Serra, São Luiz, Califórnia, Dom Bosco, Bairro de Fátima, Vale dos Ipês, Guadalupe, Estrada do União, São Francisco, Santa Cruz, Candelária e São Sebastião.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 17h desta segunda-feira, quando o sistema deverá começar a ser normalizado gradativamente.

O Saae-VR orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a regularização completa do abastecimento e, caso haja necessidade, poderão solicitar o fornecimento de água por carro-pipa por meio da Central de Atendimento do Saae-VR, pelos telefones 115 ou (24) 3344-2900.