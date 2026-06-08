PRF flagra casal transportando quase R$ 2 milhões em medicamentos, eletrônicos e cosméticos contrabandeados na Dutra, em Piraí

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de uma carga avaliada em cerca de R$ 1,85 milhão em medicamentos, anabolizantes, canetas emagrecedoras, aparelhos eletrônicos e cosméticos na tarde desse domingo (dia 7), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 16h, durante a Operação Corpus Christi 2026, na Unidade Operacional da corporação localizada no km 233 da Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Os agentes interceptaram um VW Virtus com placa de Curitiba (PR), conduzido por um homem de 52 anos, que estava acompanhado de uma mulher de 42 anos.

Durante a fiscalização, o motorista informou que havia saído da cidade de São Paulo (SP) com destino a Nova Iguaçu (RJ). Ao ser questionado sobre a carga transportada, afirmou que levava diversas canetas emagrecedoras.

Na vistoria do porta-malas, os policiais encontraram bolsas contendo grande quantidade de medicamentos, peptídeos, anabolizantes e aparelhos eletrônicos. Entre os produtos apreendidos estavam milhares de unidades de medicamentos à base de tirzepatida, além de testosterona, trembolona, nandrolona, oxandrolona e outros hormônios e anabolizantes.

Também foram localizados diversos eletrônicos, incluindo 14 aparelhos da linha iPhone 17, quatro celulares POCO X8 Pro Max, quatro Redmi Note 15 Pro+, um iPad A16, um MacBook Neo e outros dispositivos.

De acordo com o relato do condutor à PRF, ele teria sido procurado por um homem no sábado (dia 6), que solicitou a coleta da mercadoria em São Paulo para posterior entrega a uma pessoa desconhecida em um posto de combustíveis de Nova Iguaçu. O motorista afirmou ainda que o valor que receberia pelo transporte não havia sido combinado previamente e só seria informado após a conclusão da entrega.

Diante da situação, os agentes encaminharam o casal, juntamente com toda a carga apreendida, para a 94ª Delegacia de Polícia Civil de Piraí.

Após análise da autoridade policial, o motorista permaneceu detido. Já a passageira foi liberada.

Segundo a PRF, o valor estimado dos produtos apreendidos é de R$ 236.870 em anabolizantes e hormônios, R$ 1.349.760 em peptídeos e medicamentos emagrecedores, R$ 254.375 em eletrônicos e R$ 7.500 em perfumes e cosméticos, totalizando R$ 1.848.505 em mercadorias.

Foto: Divulgação/PRF