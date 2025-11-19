Oportunidade: CSN lança vagas de estágio técnico e superior em Volta Redonda e Porto Real

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu inscrições, até 1º de dezembro de 2025, para estudantes dos níveis técnico e superior interessados em participar do programa de estágio nas unidades de Volta Redonda e Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa reforça o movimento de qualificação profissional no setor industrial, diante das demandas crescentes por modernização, digitalização e práticas de sustentabilidade.

Podem participar alunos de cursos superiores das Engenharias – Metalúrgica, Mecânica, Civil, Produção, Computação, Automação e Controle, Elétrica, Materiais, Eletrônica, Química, Ambiental e Software – além de estudantes de Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Administração, Nutrição, Direito, Psicologia e Recursos Humanos. No ensino médio técnico, as vagas são destinadas a alunos de Mecânica, Eletromecânica, Elétrica, Eletrônica, Automação Industrial, Mecatrônica, Administração, Logística, Informática, Química e Meio Ambiente.

A companhia busca preferencialmente estudantes que estejam no penúltimo ou último ano dos cursos, perfil considerado essencial para garantir maior maturidade acadêmica e melhor aproveitamento das atividades práticas dentro da indústria.

O processo seletivo avalia habilidades como comunicação, trabalho em equipe, interesse por tecnologia, curiosidade e foco em segurança. As etapas incluem análise curricular, testes online, entrevistas e dinâmicas. Os candidatos selecionados atuarão presencialmente em Volta Redonda ou Porto Real, com carga horária de 6 horas diárias para o nível superior e 4 horas para o nível técnico.

O programa oferece benefícios como plano de saúde, alimentação na empresa, Gympass e Total Pass, vale-transporte, seguro de vida, além da Universidade Corporativa, que reúne capacitações internas, trilhas de aprendizado e treinamentos voltados à carreira e à cultura de segurança.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de oportunidades da companhia: www.csn.com.br/oportunidades

