Homem é preso por lesão corporal contra mulher no bairro Retiro, em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 20) suspeito de agredir uma mulher no bairro Retiro, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h30 para verificar a denúncia em um imóvel na Avenida Paulista.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito, que não tentou fugir nem resistiu à abordagem. Ele foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a PM, o homem permaneceu preso porque o caso ainda se enquadrava em flagrante. Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, no contexto de violência doméstica.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.