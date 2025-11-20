Homem é preso por lesão corporal contra mulher no bairro Retiro, em Volta Redonda

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 20) suspeito de agredir uma mulher no bairro Retiro, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h30 para verificar a denúncia em um imóvel na Avenida Paulista.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito, que não tentou fugir nem resistiu à abordagem. Ele foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a PM, o homem permaneceu preso porque o caso ainda se enquadrava em flagrante. Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, no contexto de violência doméstica.