Trio é detido com drogas no Eucaliptal

Uma operação do Serviço Reservado da Polícia Militar e do Grupo de Ações Táticas (GAT I) resultou na detenção de três elementos por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (dia 20) no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

A abordagem aconteceu por volta das 16h10, na Rua Nilo Peçanha. Segundo a PM, durante a ação, os agentes encontraram entorpecentes com os suspeitos. Diante do flagrante, os três receberam voz de prisão.

Os detidos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A ocorrência ainda estava em andamento até a última atualização.

Foto: Divulgação/Polícia Militar