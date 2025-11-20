Polícia Civil prende dois suspeitos de associação para o tráfico e tentativa de homicídio contra agentes em VR

Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia deflagraram, nas primeiras horas desta quinta-feira (dia 20), uma operação no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados à tentativa de homicídio contra agentes da própria unidade. O crime ocorreu em 12 de novembro, quando criminosos armados dispararam contra uma equipe da polícia civil durante uma investigação.

A ação, realizada por volta das 5h, resultou na prisão de dois suspeitos por associação para o tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Eles foram detidos em flagrante e encaminhados para a sede da 93ª DP para os procedimentos de praxe. Após a formalização dos autos, os dois serão transferidos ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Durante as buscas, os policiais apreenderam duas motocicletas supostamente usadas pelo grupo no tráfico de drogas, além de um rádio transmissor e a placa de uma moto que teria sido utilizada na fuga no dia do ataque aos agentes.

Um terceiro investigado, apontado como integrante da mesma organização criminosa, não foi localizado e segue sendo procurado.

A Polícia Civil informou que a operação é resultado de um trabalho de inteligência que começou logo após o atentado contra a equipe. Os investigadores reuniram elementos que permitiram à Justiça expedir os mandados cumpridos nesta manhã.

Foto: Divulgação