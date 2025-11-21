Veículo roubado é recuperado pela GMVR na Região Leste

Na manhã desta sexta-feira, dia 21, agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) recuperaram um veículo roubado, que estava na Rua Um-A, no bairro Santa Rita da Dutra, na Região Leste.

Através de um patrulhamento pela área, os agentes observaram um Fiat Doblô abandonado e suspeitaram do fato. Após uma consulta na Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a guarnição composta pelos subinspetores Silva e Henrique, descobriu que o carro tinha sido furtado. Os agentes, então, entraram em contato com a Delegacia de Barra Mansa (90ª DP) onde foi confirmado o furto feito no município de Seropédica, na Baixada Fluminense. Após a perícia passar pelo local, o veículo será levado a 90ªDP para registro do caso.

O secretário de Ordem Pública, Major Daniel Abreu, destacou o resultado da fiscalização. “Mais um veículo resgatado em Barra Mansa. Quero parabenizar aos agentes envolvidos neste patrulhamento, também o comandante da Guarda, Valente. Diariamente nossa Guarda Municipal trabalha para atender e solucionar problemas que afetam o cidadão. Seguiremos empenhados em garantir a segurança de nossa população, reforçando que todos devem ter sua dignidade respeitada”, frisou.

Fotos: Divulgação