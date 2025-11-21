Polícia apreende adolescente de 14 anos e prende jovem de 19 por suspeita de tráfico em Barra Mansa

Uma operação do programa Bairro Presente, realizada na noite de quinta-feira (dia 20), resultou na prisão de um jovem de 19 anos e na apreensão de um adolescente de 14, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Roberto Silveira, conhecido como Várzea, em Barra Mansa. A ação teve início por volta das 18h50 e foi registrada na 90ª DP.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias de que dois indivíduos – um vestindo camisa amarela e outro com camisa e short pretos – estariam vendendo drogas entre a área de mata e o campo de futebol do bairro. Os policiais realizaram uma observação estratégica por aproximadamente 20 minutos e identificaram a dupla no local, repetindo o comportamento descrito: eles se revezavam pegando algo dentro de um buraco e entregando a terceiros.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado diretamente com os suspeitos, apenas um telefone celular. Porém, após buscas no ponto observado, os policiais localizaram oito pedras de crack, R$ 84 em espécie e confirmaram a dinâmica do tráfico. Diante das evidências, os dois admitiram estar comercializando drogas e relataram que haviam “prestado contas” do material vendido anteriormente, restando apenas o entorpecente apreendido.

O jovem de 19 anos foi autuado por tráfico, associação para o tráfico e também pelo artigo 244-B do ECA, permanecendo preso. Já o adolescente de 14 anos foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Um laudo prévio apontou que o material somava 1,8 grama de crack.

A PM ressaltou ainda que o jovem de 19 anos já havia sido detido em maio deste ano durante uma operação da Polícia Civil na Vila Delgado, quando foi autuado por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Foto: Divulgação/Polícia Militar