Homem é preso em Piraí após usar cartão perdido para aplicar golpes no comércio

Policiais do programa Segurança Presente, com apoio da Polícia Civil de Piraí, prenderam na manhã deste sábado (dia 22) um jovem de 23 anos que aplicou golpes utilizando um cartão bancário perdido. O suspeito realizou compras mediante fraude em três estabelecimentos comerciais no Centro de Piraí antes de ser detido, além de ter tentado lesar uma quarta empresa.

“A atuação rápida da equipe foi fundamental. Os policiais militares do programa Segurança Presente estavam atentos, identificaram o suspeito e conseguiram impedi-lo de continuar aplicando golpes”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP, em Piraí.

A primeira tentativa de fraude ocorreu quando o homem quis comprar um telefone celular. A vendedora desconfiou ao perceber que o cartão não estava em nome dele e pediu a senha. Com isso o suspeito deixou o local sem o aparelho, e a funcionária acionou o Segurança Presente. Em seguida, o rapaz seguiu para uma padaria, onde o pagamento foi aprovado. Depois, foi até uma barraca de eletrônicos e comprou uma caixa de som e outros itens, novamente utilizando o cartão extraviado. O último estabelecimento visitado foi um estúdio de tatuagem, onde ele pretendia tatuar no pescoço a frase “tudo passa”.

“Ele já estava deitado para fazer a tatuagem quando os policiais do Segurança Presente chegaram. Foi o fim da farra das compras ilegais que esse bandido só parou porque foi preso”, contou o delegado Antonio Furtado.

Na delegacia, os policiais civis iniciaram um trabalho de inteligência e conseguiram localizar o verdadeiro dono do cartão: um senhor de 70 anos que havia perdido o objeto na noite anterior, durante um baile na agremiação Piraiense.

“Ao ouvirmos o proprietário do cartão, ficou evidente que o suspeito agiu com dolo e enganou diversos comerciantes. Não foi um ato isolado, e sim uma sequência de fraudes. Determinei a prisão em flagrante do golpista pelos crimes de apropriação de coisa achada e furto continuado qualificado mediante fraude, cujas penas somadas podem ultrapassar 14 anos de prisão”, explicou o delegado Antonio Furtado.

De acordo com o delegado Antonio Furtado, quando o acusado chegou na delegacia foi identificado que possuía histórico criminal por roubo e tráfico de drogas.

“O programa Segurança Presente tem pouco mais de um mês em Piraí e já apresenta resultados concretos, retirando das ruas ladrões, traficantes e até um assassino. Isso fortalece o trabalho da Polícia Civil e dá mais tranquilidade à população e aos comerciantes. Estamos mais unidos do que nunca”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação/Polícia Civil