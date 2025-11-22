Suspeito de aplicar golpes bancários é preso com identidade falsa no Aterrado

Um homem de 56 anos foi preso na tarde deste sábado (dia 22) após ser flagrado utilizando uma identidade falsa e por suspeita de tentar aplicar golpes na agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do programa Bairro Presente, do 28º BPM, após denúncia.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi informada de que um suspeito estaria praticando golpes bancários dentro da agência. Ele foi abordado nas proximidades do Viaduto Nossa Senhora da Conceição. Nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas, ao ser questionado, ele informou que estava acompanhado de outro indivíduo em um Onix prata, que deixou o local antes da chegada da equipe.

Na delegacia, agentes constataram que a identidade apresentada era falsa e que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, por furto e estelionato, expedido pela 2ª Vara Federal de Ipatinga (TRF6). Durante o depoimento, ele admitiu que tentava aplicar golpes envolvendo troca de cartões, mas não teve êxito.

O homem foi autuado por falsidade ideológica e permaneceu preso, à disposição da Justiça, também para cumprimento do mandado de prisão.

