Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de subsecretário de Paracambi

O Disque Denúncia divulgou, nesse sábado (dia 22), um cartaz com o título “Quem Matou?”, para auxiliar nas investigações e no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Subsecretário de Paracambi, Paulo Roberto Lopes, mais conhecido como “Paulinho Sabugo”, de 44 anos, que estava vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (dia 20), em uma calçada próximo a um bar, no bairro Sabugo, em Paracambi, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, populares disseram que dois criminosos estavam em uma moto e atiraram em direção à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve na cena do crime para levantar informações que possam ajudar nas investigações. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, e agentes da especializada buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas, para ajudar a identificar a autoria do crime e sua motivação .

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a identificação dos envolvidos, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento: