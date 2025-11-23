Polícia prende dois suspeitos de tráfico após cerco no bairro Vale Verde, em Volta Redonda

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens – de 24 e 25 anos – por tráfico de drogas na noite de sábado (dia 22) no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. A ação envolveu equipes do Serviço Reservado, GAT I, GAM, BAC e o oficial de operações da unidade, que montaram um cerco após receberem informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Segundo o relatório policial, os agentes chegaram ao local por volta das 20h30. Ao perceberem a presença das viaturas, diversos suspeitos tentaram fugir. Dois deles foram alcançados e detidos em uma laje, após uma moradora autorizar a entrada dos policiais na residência.

Com um dos detidos, os agentes apreenderam uma mochila contendo diversos entorpecentes e um celular. Próximo ao segundo suspeito, foi encontrada uma sacola com drogas, além de um rádio transmissor e outro aparelho celular.

Ao todo, foram apreendidos 219 pinos de cocaína, 51 papelotes de maconha, 41 pedras de crack, dois celulares, um rádio transmissor, duas baterias para rádio, uma mochila e R$ 10,50 em espécie.

Os dois homens foram levados para a 93ª DP, onde permaneceram presos, autuados por tráfico de drogas com base no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Foto: Divulgação/Polícia Militar