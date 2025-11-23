Programa de parcelamento de débitos do Saae de Volta Redonda oferta desconto de até 100% em juros e multas

Pessoas físicas e jurídicas que tenham dívidas até 31 de dezembro de 2024 com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) podem aproveitar o programa de parcelamento de débitos que a autarquia está promovendo. Quem quiser aderir – e aproveitar desconto em juros e multas para ficar em dia com a autarquia – tem até o dia 5 de janeiro de 2026.

De acordo com o Saae-VR, os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados, em cotas mensais, com descontos no abatimento de multas e juros. Para os contribuintes que desejam pagar à vista ou parcelado em 12 meses, o desconto das multas e juros é de 100%; para quem optar por parcelar em 24 vezes, o abatimento será de 70%; e no parcelamento em 36 meses, o desconto é de 50%.

Para aderir ao programa – e em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações –, os interessados podem se dirigir ao setor de Atendimento ao Público do Saae, na sede da autarquia: Avenida Lucas Evangelista, nº 643, no Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Saae-VR informa ainda que a regularização das pendências garante a continuidade do serviço e evita a negativação (SPC/Serasa) ou o corte no fornecimento de água.

Foto de divulgação/Saae.

Secom/PMVR