Corpo é encontrado no Rio em Barra Mansa; Polícia investiga causa da morte

Um corpo masculino foi encontrado na manhã de sábado (dia 22) às margens da Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro de Barra Mansa. A ocorrência, registrada como “encontro de cadáver”, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Segundo informações iniciais, bombeiros retiraram o corpo do rio e informaram que não havia documentos ou qualquer identificação com a vítima. O cadáver foi encontrado em decúbito dorsal. O perito da Polícia Civil, acionado para o local, informou que não havia sinais aparentes de perfuração por arma branca ou arma de fogo, mas que a análise detalhada será feita no Instituto Médico Legal (IML).

Após o trabalho da perícia, o corpo foi removido pela equipe do rabecão e encaminhado ao IML de Volta Redonda. A Delegacia de Barra Mansa (90ª DP) ficará responsável pela investigação para determinar a causa da morte e tentar identificar a vítima.

Foto: Reprodução