Acidente causa lentidão no Centro de Volta Redonda

Um acidente envolvendo o tombamento de um carro de passeio está deixando o trânsito lento na tarde desta segunda-feira (dia 24) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda. O fato ocorreu na altura do cruzamento com a Rua Piauí. O veículo ficou atravessado na pista após o tombamento, bloqueando principalmente o sentido Vila Santa Cecília.

Agentes de trânsito foram acionados para organizar o fluxo, que segue prejudicado. Ainda não há informações sobre feridos nem sobre o que provocou o acidente.

A liberação total da via depende da remoção do veículo.

Mais informações em breve.