Acidente causa lentidão no Centro de Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Um acidente envolvendo o tombamento de um carro de passeio está deixando o trânsito lento na tarde desta segunda-feira (dia 24) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda. O fato ocorreu na altura do cruzamento com a Rua Piauí. O veículo ficou atravessado na pista após o tombamento, bloqueando principalmente o sentido Vila Santa Cecília.

Agentes de trânsito foram acionados para organizar o fluxo, que segue prejudicado. Ainda não há informações sobre feridos nem sobre o que provocou o acidente.

A liberação total da via depende da remoção do veículo.

Mais informações em breve.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.