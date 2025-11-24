Horto Municipal de Barra Mansa já doou mais de 10 mil mudas de árvores nativas em 2025

O Parque Natural Municipal Carlos Roberto Firmino de Castro, mais conhecido como Horto Municipal ou Horto Florestal, vem se consolidando como um dos principais pilares ambientais de Barra Mansa. Do processo de semeadura ao cuidado com as mudas prontas para serem distribuídas, o espaço – localizado na Vila Nova – desempenha um papel fundamental no fortalecimento da arborização em quintais, calçadas, praças, espaços públicos e áreas degradadas do município.

O trabalho é realizado pela Gerência de Reflorestamento, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e tem como foco a produção de espécies nativas. Ao serem plantadas em diferentes pontos da cidade, essas árvores contribuem para a melhoria da qualidade do ar, ajudam a amenizar temperaturas urbanas e promovem a preservação da fauna local, servindo de abrigo para aves, insetos polinizadores e outros organismos essenciais ao equilíbrio natural.

Somente em 2025, o Horto Municipal já distribuiu mais de 10 mil mudas gratuitamente à população. As doações ocorrem através do programa ‘Disque Mudas’, que facilita o acesso e estimula a participação dos moradores nas ações de reflorestamento. Para solicitar uma muda e tirar dúvidas sobre o cultivo, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (24) 98144-0074. As plantas podem ser retiradas diretamente no local ou entregues na residência do interessado, às quintas-feiras, após agendamento.

Além da doação de mudas, o horto oferece suporte técnico, orientando sobre quais espécies são mais indicadas para áreas residenciais, calçadas, propriedades rurais ou reservas ambientais. A iniciativa ajuda a garantir que cada plantio seja adequado ao local, aumentando o sucesso do desenvolvimento das árvores e reduzindo problemas urbanos como conflitos com fiação, pavimentação ou sistema de drenagem.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido no parque.

– Nós temos aqui mudas de diversas espécies brasileiras, sendo algumas delas frutíferas, e em diferentes estágios de desenvolvimento. Temos intensificado a divulgação para que esse trabalho seja cada vez mais conhecido pelos moradores, despertando também o senso de responsabilidade ambiental na população. É importante que cada um de nós saiba que pode efetivamente fazer algo para um futuro mais sustentável – frisou Rodrigo.

O Parque Natural Municipal Carlos Roberto Firmino de Castro fica localizado na Estrada Vereador Carlos Campbell Vieira, 1482, na região da Água Comprida, Vila Nova.

Escolas, empresas e grupos interessados em agendar visita ao local devem enviar solicitação por meio do e-mail da Secretaria de Meio Ambiente: [email protected].

Fotos: Gabriel Borges