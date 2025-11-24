“Aquecimento para as Vendas de Natal!”: Karol Babadeira comanda palestra exclusiva para associados da CDL Barra Mansa

A CDL Jovem Barra Mansa realiza nesta terça-feira (25) a palestra “Aquecimento para as Vendas de Natal!”, um encontro pensado para quem quer fechar o ano batendo metas, fortalecendo equipes e elevando a performance comercial no período mais movimentado do varejo. O evento terá como convidada Karol Babadeira, fenômeno nacional do marketing digital com forte atuação no setor e presença estratégica em grandes negócios do varejo brasileiro.

A programação começa às 19h, com coffee break de recepção, seguido da palestra às 19h30, na sede da CDL Barra Mansa, no bairro Ano Bom. A participação é exclusiva para associados adimplentes, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/DPpc9gppAYDvaCDf9.

Karol Babadeira – nome artístico de Karolina Kaory Chokyu – é a primeira influenciadora de supermercados do Brasil e soma uma trajetória multifacetada: palestrante, conselheira de empresas, infoprodutora, marketeira e sócia de uma rede de supermercados. Reconhecida pela comunicação humanizada e pela vivência prática no varejo, ela se tornou uma das vozes mais relevantes quando o assunto é posicionamento digital, relacionamento com o cliente e estratégias de venda no mundo real e on-line.

Com linguagem acessível e conteúdo que nasce da prática, Karol compartilha experiências que inspiram transformações imediatas: do fortalecimento de equipes à criação de estratégias que conectam marcas, propósito e consumidores. Seu impacto já alcança negócios em diversos estados do país, impulsionando resultados e ajudando empreendedores a ganharem relevância em seus mercados.

Para a presidente da CDL Jovem, Jéssica Reis, trazer a influenciadora para encerrar o ciclo anual de eventos da entidade era um movimento natural. “Karol é da nossa região e se tornou referência nacional em marketing digital, posicionamento nas redes e vendas on-line, que hoje são fundamentais para qualquer empresa. Além disso, ela tem o varejo no DNA. Cresceu dentro de uma empresa, tem muita bagagem e muito conteúdo para compartilhar. Todo o know-how dela foi essencial para o fortalecimento do grupo da família, o Royal. A combinação entre vivência prática e estratégia digital pode ajudar o comércio local a ampliar resultados neste fim de ano”, destacou.

De acordo com Gleidson Gomes, presidente da CDL Barra Mansa, as festas de fim de ano representam um dos momentos mais importantes para o comércio, quando as oportunidades de vendas aumentam significativamente. “Mas, para que o resultado seja positivo, é fundamental que os lojistas estejam preparados – desde a ambientação das vitrines até o treinamento das equipes. É preciso criar uma experiência acolhedora e eficiente para o cliente. A palestra chega justamente com esse propósito: oferecer ferramentas práticas, atualizadas e eficazes para que empresários e colaboradores possam aproveitar o período mais aquecido do varejo da melhor forma possível”.

A CDL Jovem reforça que o encontro promete entregar insights valiosos, inspiração e direcionamentos práticos para quem deseja um Natal mais lucrativo, competitivo e alinhado às tendências do varejo moderno.

Serviço

Palestra: “Aquecimento para as Vendas de Natal!”

Palestrante: Karol Babadeira

Data: 25/11/2025

Horário: 19h (coffee break) | 19h30 (palestra)

Local: Sede da CDL Barra Mansa – Rua Rotary Club, 26 – Ano Bom

Público: Exclusivo para associados adimplentes

Inscrições: https://forms.gle/DPpc9gppAYDvaCDf9

Foto: Reprodução/Instagram @karolbabadeira