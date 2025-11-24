Final da Libertadores: Volta Redonda terá telão para exibição da partida entre Palmeiras e Flamengo

A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, será palco de uma grande festa para os torcedores acompanharem a final da Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, no sábado (dia 29). O evento é organizado pela Embaixada Fla-VR e conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda e do vereador Renan Cury.

Um telão será instalado para transmissão ao vivo da partida, que terá início às 18h, mas a programação começa mais cedo, às 16h, com apresentação do Pagode do Vaguin, que promete animar o público presente.

“Atendemos a pedidos de inúmeros torcedores de nossa cidade e estamos prevendo um evento com famílias inteiras reunidas no coração da Vila Santa Cecília. Que todos possam compartilhar desse momento de festividade em harmonia, com segurança”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Segurança

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) definiu, em reunião de planejamento operacional realizada na sede da Semop, estratégias de segurança para a transmissão da final da Libertadores. A expectativa é que o evento reúna cerca de 3 mil pessoas e ruas do entorno serão fechadas.

“Nosso objetivo é garantir que a festa do esporte aconteça com tranquilidade e segurança para todos. Estamos integrando esforços para que a transmissão da partida ocorra de forma organizada e sem qualquer incidente, como tem sido os eventos em Volta Redonda. Que as pessoas possam ir até o local com espírito de celebração”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Além de Coronel Henrique, a reunião contou com a presença do comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; do capitão da Polícia Militar, Diego Barbosa, representando o 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar); do coordenador e subcoordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Silvério e o sargento Bruno Fusco, respectivamente; e os representantes das torcidas do Flamengo: Washington Macedo (Embaixada Fla-VR), Reinan Oliveira (Raça Rubro-Negra) e Pedro Henrique de Oliveira (Torcida Jovem Fla).

