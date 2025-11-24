BM: Homem morre após ser atingido por trem em Floriano

Um homem identificado como Henrique morreu na noite de domingo (dia 23) após ser atingido por um trem na linha férrea do distrito de Floriano, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na altura da Rua Benjamin Franklin.

Segundo relato do maquinista, de 40 anos, ele avistou o rapaz deitado às margens dos trilhos e acionou imediatamente a buzina e o freio de emergência, que não é capaz de parar a composição de forma instantânea. A vítima ainda tentou se levantar, mas acabou sendo atingida na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada pela Sala de Operações e, ao chegar ao local, encontrou seguranças da ferrovia e a equipe da perícia, que realizou os procedimentos técnicos. O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia.

