Mulher é morta a facadas em Resende; namorado é preso em flagrante por feminicídio

Uma mulher de 41 anos foi assassinada a facadas dentro do próprio apartamento, no bairro Cidade Alegria, em Resende, na noite de domingo (dia 23). A vítima foi identificada como Zaira Vicente Moreira. O principal suspeito do crime é o namorado dela, de 43 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

De acordo com as primeiras informações, Zaira tentava encerrar o relacionamento, mas o homem, descrito por testemunhas como ciumento e agressivo, não aceitava o término. O filho da vítima relatou à polícia que já havia presenciado uma agressão em outubro.

Zaira foi atingida por golpes de faca no pescoço e no peito e morreu ainda no local. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da perícia estiveram no apartamento. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende.

No imóvel, agentes encontraram o suspeito na cozinha, com as mãos sujas de sangue, desorientado e com ferimentos no pé. Ele foi levado ao Hospital de Emergência, recebeu atendimento e, em seguida, foi conduzido à delegacia. A faca usada no crime não foi localizada, mas um facão e seis munições calibre 12 foram apreendidos.

A Polícia Civil informou que o homem responde a outro processo da Lei Maria da Penha, aberto em março de 2024, envolvendo uma ex-companheira em Porto Real. Ele será apresentado em audiência de custódia nesta segunda-feira (dia 24) e vai responder por feminicídio.

