Pezão anuncia abono de R$ 500 e fixa data-base de 1º de janeiro para servidores de Piraí

A Prefeitura de Piraí encaminhou à Câmara Municipal, nesta segunda-feira (dia 24), duas matérias importantes que consolidam o compromisso da atual gestão com a valorização contínua dos servidores públicos do município. A primeira delas concede um abono de R$ 500, a ser pago exclusivamente no mês de dezembro, destinado aos servidores ativos, agentes políticos, servidores inativos, pensionistas do Executivo e Conselheiros Tutelares. O benefício integra o conjunto de ações implementadas em 2025 para fortalecer as condições de trabalho e ampliar o reconhecimento ao funcionalismo municipal.

A segunda matéria estabelece oficialmente o dia 1º de janeiro como a data-base da revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos ativos, bem como dos inativos e pensionistas com paridade. A revisão seguirá a variação anual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observando as disponibilidades financeiras do Município e as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A proposta foi enviada e será votada ainda hoje pela Câmara.

Segundo o prefeito Luiz Fernando Pezão, as medidas fazem parte de um conjunto estruturado de avanços para garantir previsibilidade e valorização permanente do servidor. “Este foi um ano de conquistas importantes e de reorganização da Prefeitura. Valorizamos o servidor com ações contínuas — como o vale-refeição de R$ 500 mensais, a garantia de que nenhum servidor receba menos que um salário mínimo e o reajuste de 7% acima da inflação. O abono e a definição da data-base reforçam nosso compromisso com uma política responsável, transparente e que olha para o servidor de forma permanente”, afirmou.

As duas iniciativas somam-se às melhorias administrativas e estruturais implementadas ao longo de 2025, consolidando a valorização do funcionalismo como uma das prioridades da gestão.