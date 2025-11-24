Vídeo mostra acidente na Getúlio Vargas, em Volta Redonda; carro chega a tombar após colisão

Imagens de uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda registraram o momento exato de um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (dia 24) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. O vídeo, gravado por volta de 13h30, mostra um Volvo preto avançando no sentido Jardim Amália. No mesmo instante, outro carro que descia a Rua Piauí, no acesso à BR-393, atinge a lateral do Volvo.

Com o impacto, o veículo de luxo tomba e fica imobilizado de lado, com a porta do motorista encostada no chão. O carro permaneceu atravessado na via, bloqueando principalmente o trânsito para a Vila Santa Cecília e provocando lentidão na região durante parte da tarde.

De acordo com a Polícia Militar, os dois motoristas recusaram atendimento médico e assinaram termo afirmando não necessitar de socorro. O veículo tombado foi removido pouco depois e o fluxo de carros já está normalizado.