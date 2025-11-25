CSN promove Semana ESG com foco em equidade racial, inclusão e sustentabilidade na Usina Presidente Vargas

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) realizará, nos dias 26 e 27 de novembro, a Semana ESG, uma programação especial dedicada aos trabalhadores da Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda (RJ). Embora seja um evento interno, as iniciativas reforçam compromissos que dialogam diretamente com a comunidade, como diversidade, educação ambiental, ética e sustentabilidade.

Um dos destaques será a atividade de Letramento Racial, conduzida pelo Mover – Movimento pela Equidade Racial, coalizão formada por mais de 50 grandes empresas, incluindo a CSN — comprometidas em acelerar a inclusão e ampliar a equidade racial no mercado de trabalho. O movimento atua em três frentes — conscientização, desenvolvimento profissional e fortalecimento de negócios negros — e tem metas ambiciosas para 2030, entre elas formar 10 mil líderes negros e impactar 3 milhões de pessoas por meio de capacitação e iniciativas de desenvolvimento.

A sessão será conduzida por Luciene Malta, Gerente Sênior de Relações Institucionais e Comunicação do Mover. Com mais de uma década de experiência em grandes empresas e formação em Marketing, ela coordena iniciativas de comunicação e diversidade e utiliza sua trajetória pessoal para fortalecer agendas de equidade racial e representatividade no ambiente corporativo.

A presença do Mover na Semana ESG reforça o compromisso da CSN com a promoção da equidade racial, especialmente no Mês da Consciência Negra. Parceira do movimento desde 2021, a CSN já impactou mais de 2.380 pessoas em ações relacionadas ao tema. Atualmente, 56% dos colaboradores são pretos e pardos, e 38% das posições de liderança são ocupadas por pessoas negras — avanços que apontam para uma trajetória consistente de inclusão.

Além do foco em diversidade, a programação do primeiro dia inclui debates sobre equidade racial, inclusão LGBT+ e ética corporativa, com participação de representantes da Fundação CSN e da área de Compliance da companhia.



No segundo dia, o tema central será o meio ambiente. Os trabalhadores poderão conhecer iniciativas que tratam da relação entre indústria e natureza, além de projetos desenvolvidos pela empresa para a redução de emissões atmosféricas na Usina Presidente Vargas — ações que geram impacto direto na região e integram os esforços ambientais contínuos da CSN.



O encerramento da Semana ESG será marcado pelo musical “Marias”, apresentado pelo Projeto Garoto Cidadão, da Fundação CSN. O espetáculo celebra a ancestralidade e a força das mulheres brasileiras, trazendo à cena temas como identidade, resistência e valorização feminina.

Foto: Divulgação/CSN