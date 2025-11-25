IPTU 2026: prazo para solicitação de desconto de até 50% vai até sexta-feira (dia 28)

O prazo para aposentados e pensionistas de Volta Redonda solicitarem o desconto de até 50% no IPTU 2026 vai até sexta-feira, dia 28, no formato presencial. O pedido também pode ser feito pelo site da prefeitura até o dia 30/11 (domingo), acessando o link voltaredonda.rj.gov.br/aposentados.

O desconto, que pode chegar a 50%, é concedido para quem atender a alguns critérios: ser aposentado ou pensionista por morte, com comprovação de certidão de casamento ou de óbito; ter uma renda de até 10 salários mínimos; ser proprietário ou possuidor do imóvel onde mora; e não ter débitos com a prefeitura – incluindo o IPTU 2025, que precisa estar quitado.

Solicitando o desconto pela internet

Para solicitar o desconto pela internet basta acessar o site voltaredonda.rj.gov.br/aposentados, baixar o requerimento, preencher e enviar com a documentação necessária (foto), como RG, CPF e o comprovante atualizado do benefício de aposentadoria ou pensão. Após o envio é só aguardar a análise. O andamento do pedido pode ser acompanhado diretamente pelo site da prefeitura, com o número da inscrição imobiliária.

Solicitando o desconto de forma presencial

No caso de dificuldade de acesso à internet, o contribuinte pode realizar presencialmente o pedido no Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), das 9h às 17h, no bairro Aterrado, ao lado da prefeitura; nas subprefeituras do Retiro (Avenida Antônio de Almeida, 46) e do Santo Agostinho (Rua Jayme Martins, 705), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; ou se dirigir ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência.

Outro ponto disponível para solicitar o desconto é a unidade Aterrado da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), localizada na Rua Quinhentos e Trinta e Cinco, n º 835, bairro Nossa Senhora das Graças, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode ligar para a Central de Atendimento Único (CAU) pelo número 156. A Secretaria Municipal de Fazenda também disponibiliza telefones para que a população possa tirar dúvidas: (24) 3511-3202 e (24) 3511-3274.

“O prazo está acabando, não deixe para a última hora. O pedido pela internet é fácil, rápido, e também disponibilizamos vários pontos de apoio para fazer a solicitação presencialmente. Você, aposentado ou pensionista que ainda não fez seu pedido de desconto, garanta seu benefício”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.