Barra Mansa: Secretaria de Proteção dos Animais resgata cachorro abandonado na Vila Principal

Na manhã desta quarta-feira (dia 26), a equipe da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA) de Barra Mansa realizou o resgate de um cachorro na Rua Santa Bárbara, no bairro Vila Principal. De acordo com a Pasta, uma testemunha gravou pelo celular o momento em que o animal foi abandonado por um homem que passava de carro pelo local.

Com a placa do veículo registrada no vídeo, foi possível identificar o suspeito, que foi indiciado, na 90ª DP, pelo crime de maus-tratos, previsto na Lei nº 9.605/98 – atualizada pela Lei nº 14.064/20, que aumentou as penalidades especificamente nos casos envolvendo cães e gatos.

De acordo com o secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, o homem também receberá uma multa aplicada pela Pasta. “O cachorro, que é um animal dócil e tem menos de um ano de vida, vai ser encaminhado ao Centro de Recuperação Integrada, em Porto Real, onde será castrado e microchipado para ser disponibilizado para adoção responsável”, informou Beleza.

Para denúncias de maus-tratos aos animais em Barra Mansa, o contato com a SMPA pode ser feito pelos telefones: (24) 3029-9033 e (24) 98120-0153.

Foto: Paulo Dimas