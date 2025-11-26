Carro furtado em São Gonçalo é encontrado em Volta Redonda

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou nessa terça-feira (25) um carro com registro de furto, em São Gonçalo, na região Metropolitana do estado. O veículo foi localizado na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do bairro Jardim Amália, após troca de informações entre os setores de inteligência da GMVR e PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Com as informações sobre o veículo e o uso de câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), foi possível constatar a entrada do veículo em Volta Redonda e acompanhá-lo, até que os guardas municipais conseguissem fazer a abordagem.

O condutor alegou que o carro já havia sido recuperado, no mesmo dia em que foi furtado. No entanto, não havia qualquer comprovação documental ou registro no sistema que confirmasse sua versão. Diante dessa inconsistência, os guardas municipais encaminharam o veículo e o motorista à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para esclarecimentos. O homem foi ouvido pela autoridade policial e liberado como fiel depositário, recebendo prazo para apresentar o automóvel até a perícia de recuperação.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia. “O uso estratégico da tecnologia, o emprego da inteligência e integração entre as forças de segurança têm sido fundamentais para garantir resultados rápidos e precisos. Hoje, nenhum veículo entra ou sai de Volta Redonda sem que seja notado, contamos com um verdadeiro cerco tecnológico. Esse investimento feito pela prefeitura, aliado ao trabalho sério e em conjunto com todas as forças de segurança, é o que garante Volta Redonda cada vez mais segura. Parabéns a todos os envolvidos”, elogiou Coronel Henrique.

