Suspeitos fogem abandonando drogas durante ação da PM em Volta Redonda

Policiais militares do 28º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas na manhã desta quarta-feira (dia 26) no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. A equipe realizava patrulhamento pela Rua Barão de Mauá quando vários indivíduos correram ao perceber a aproximação da viatura, fugindo por um escadão da comunidade.

Durante a varredura na área, os agentes encontraram R$ 1.673,50 em dinheiro, dois rádios transmissores e diversos entorpecentes: 62 envelopes de maconha, 91 de cocaína, 24 pedras de crack e 30 frascos de lança-perfume.

Todo o material foi levado para a 93ª DP, onde ficou apreendido. Ninguém foi preso.

Foto: Divulgação/Polícia Militar