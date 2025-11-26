Homem é esfaqueado em plena Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa; agressor acaba preso

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite da terça-feira (dia 25) após esfaquear outro homem, de 43 anos, no Centro de Barra Mansa. O ataque ocorreu em plena Avenida Joaquim Leite, uma das vias mais movimentadas da cidade. A ocorrência mobilizou equipes do 28º BPM e terminou com a prisão do suspeito.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento quando foi abordada pela vítima, que estava ensanguentada e relatou ter sido atingida por várias facadas. Os agentes desembarcaram e localizaram o agressor ainda com a arma do crime – uma faca – nas mãos. Após ordem para que largasse o objeto, o homem foi contido e detido.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima para atendimento médico. O agressor, que também sofreu um corte na mão causado pela própria faca, foi encaminhado à 90ª DP, onde o caso foi apresentado. Após análise da autoridade policial, ele permaneceu preso por tentativa de homicídio.