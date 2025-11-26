Foragido da Justiça é preso durante operação na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite da terça-feira (dia 25), um homem de 37 anos que estava foragido da Justiça. A ação ocorreu por volta das 20h40, no km 324 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, durante uma fiscalização de combate ao crime da Operação Atena.

Segundo a PRF, o foragido estava em um ônibus interestadual. Durante a checagem de rotina dos passageiros, os agentes identificaram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única da Comarca de Pinhalzinho (SC). O motivo era a regressão de regime referente ao crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Ele ainda tinha três anos e seis meses de pena a cumprir.

Após a constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 99ª DP (Itatiaia), onde o mandado foi formalmente cumprido e os procedimentos legais foram adotados.

Foto: Divulgação/PRF