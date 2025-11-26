Eduardo Paes discute mobilidade, moradia e planejamento urbano no Construa Sul Fluminense 2025

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participou nesta terça-feira (dia 25) do Painel Estratégico “Desafios Urbanos: Mobilidade, Moradia e o Futuro das Cidades”, durante o Construa Sul Fluminense 2025, maior encontro regional da indústria da construção civil, realizado pelo Sinduscon Sul Fluminense em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O evento reuniu empresas, lideranças, entidades e investidores que atuam diretamente no desenvolvimento econômico e social dos municípios do Sul Fluminense.

Durante o painel, Paes abordou soluções para mobilidade urbana, habitação, requalificação de áreas degradadas e regionalização das políticas públicas. Ao lado de Péricles Aguiar, presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Sul Fluminense, e de Ana Cláudia Gomes, presidente de Responsabilidade Social da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), o debate destacou caminhos para tornar as cidades mais conectadas, eficientes e preparadas para o futuro.

“Falar de desenvolvimento urbano é falar de qualidade de vida. Mobilidade, moradia e planejamento são pilares para que as cidades cresçam de maneira equilibrada, inclusiva e sustentável. O Sul Fluminense tem enorme potencial, e eventos como esse ajudam a integrar agendas e acelerar projetos estruturantes”, afirmou Eduardo Paes durante sua participação.

Péricles Aguiar, presidente da ADR Sul Fluminense, destacou que o planejamento voltado ao desenvolvimento é a principal missão da entidade. Segundo ele, esse trabalho exige articulação e união de diferentes atores em cada pauta. “O prefeito trouxe vários exemplos aplicáveis aos municípios, especialmente na construção do Plano Diretor”, afirmou.

Ele explicou que, em contrapartida, apresentou ao prefeito o plano de mobilidade regional elaborado pela ADR, que busca eliminar gargalos que limitam o crescimento do Sul Fluminense. “Foi uma troca importante. O Sinduscon está de parabéns pelo evento”, concluiu.