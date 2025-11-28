Centro Cultural Fundação CSN realiza primeira edição do Drag Lanche neste sábado

O Centro Cultural Fundação CSN promove, neste sábado (dia 29), a partir das 17h, a primeira edição do Drag Lanche, evento que chega ao Sul Fluminense inspirado em formatos internacionais como o Drag Brunch. A proposta é oferecer ao público uma experiência que une gastronomia, arte drag e interação em uma tarde dedicada à diversidade e à celebração cultural.

O encontro terá como destaque as performances de dublagem e dança, marca registrada das artistas drag, além de música ao vivo, intervenções cômicas e momentos participativos que aproximam o público do universo artístico apresentado no palco. A programação foi elaborada para atrair tanto quem já acompanha a cena drag quanto quem terá contato com esse tipo de expressão pela primeira vez.

Idealizado como um evento para todas as idades, o Drag Lanche busca fortalecer a cena drag local e valorizar a produção cultural da região. A iniciativa pretende criar um ambiente de convivência, respeito e reconhecimento da criatividade das artistas, reforçando o papel da arte como instrumento de inclusão e representatividade.

Apresentado com uma atmosfera acolhedora e vibrante, o Drag Lanche aposta em uma combinação de entretenimento e gastronomia para proporcionar ao público uma tarde de celebração cultural. O evento reúne diferentes linguagens artísticas em um formato pensado para envolver, divertir e destacar a força da arte drag no cenário regional.