Clube Náutico e Recreativo Santa Cecília celebra o Dia Internacional do Samba em noite de música e alma brasileira

No dia 2 de dezembro, a partir das 19h, o Clube Náutico realiza homenagem ao Dia Internacional do Samba. Será uma oportunidade única de celebrar, com entusiasmo e ritmo, um dos elementos mais vivos da cultura nacional. “O samba, com sua história entrelaçada às raízes africanas e à brasilidade das favelas cariocas, é mais que melodia — é memória e identidade. Ele pulsa em cada compasso que atravessa gerações, revela estórias da vida cotidiana e fortalece a sensação de pertencimento. Nesta noite especial, o público poderá conferir a apresentação do renomado cantor Arlindinho Cruz, que promete trazer todo o charme, a emoção e a energia do samba autêntico que terá a Participação do Grupo Realce, Grupo Aglomerou, o cantor Léo Mito e a Cantora Marcela Paiva e os Djs Smith e Euller Guerra”, informou a organização do evento..

📌 Data: 2 de dezembro

🕖 Horário: a partir das 19h

📍 Local: CLUBE NÁUTICO

🎟️ ÍNGRESSOS: à venda: na Secretaria do clube, Casa da Música VR/BM, Dugui Ternos e Loja Auto Nível ..

Informações: WhatsApp: 📞 (24) 99870‑7713 E (24) 33471409

Foto: reprodução da rede social