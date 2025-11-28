Condenado por estuprar a sobrinha de 3 anos é preso pela Polícia Civil em Barra Mansa

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na noite desta sexta-feira (dia 28), um homem de 51 anos condenado por estupro de vulnerável. Ele foi sentenciado a 16 anos de prisão pelo abuso sexual da própria sobrinha – crime ocorrido em 2015, quando a vítima tinha apenas 3 anos.

A captura aconteceu após mais de dez dias de trabalho de inteligência e monitoramento da 90ª DP. Os agentes identificaram que o condenado, morador da cidade, trabalhava em São Paulo e realizava deslocamentos semanais, saindo às segundas-feiras e retornando às sextas. Com a rotina mapeada, a polícia aguardou o momento ideal para agir.

Por volta das 19h40 desta sexta, os investigadores interceptaram o ônibus em que ele voltava para Barra Mansa, na altura do bairro Bocaininha. O homem recebeu voz de prisão, não resistiu e foi encaminhado à sede da 90ª DP.

O mandado foi expedido pelo Juizado de Violência Doméstica, Família Especial e Adjunto Criminal, responsável pelo processo que levou à condenação definitiva. Ele será encaminhado ao sistema prisional para cumprir integralmente a pena.

O delegado Marcus Montez destacou a importância da ação. “Quem rompe a dignidade de uma vítima encontra a força da lei. Estuprador não tem refúgio em Barra Mansa – será localizado, caçado e entregue à Justiça, onde quer que tente se esconder.”

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.