Chuva de granizo interrompe trânsito na Dutra em Barra Mansa

Uma forte tempestade de granizo paralisou o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, no trecho entre Floriano e Barra Mansa, no início da noite desta sexta-feira (dia 28). O fenômeno começou por volta das 19h, deixando veículos completamente imobilizados devido à baixa visibilidade e ao risco de danos causados pelo gelo – entre eles, a própria viatura do Supervisor de Operações da equipe Alfa da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.

Imagens registradas de dentro da viatura mostram a intensidade do temporal, que tornou o trecho intransitável por alguns minutos. Alguns motoristas ainda tentaram avançar lentamente, mas muitos optaram por parar para evitar danos maiores, especialmente nos vidros dos veículos.

A tempestade diminuiu cerca de meia hora depois, por volta das 19h30. Com a melhora do clima, o fluxo começou a ser restabelecido de forma gradual. Equipes da PRF e da concessionária CCR RioSP iniciaram imediatamente a limpeza da pista, retirando granizo, galhos e outros detritos que haviam caído durante o temporal.

A situação está sendo normalizada, mas o tráfego ainda segue lento no local enquanto a varredura e os trabalhos de segurança continuam.