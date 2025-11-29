Suspeito de esfaquear mulher dentro de restaurante no Laranjal é detido pela Guarda Municipal de Volta Redonda

Uma mulher de 39 anos foi esfaqueada na manhã deste sábado (dia 29) dentro de um restaurante na Rua Cento e Oito, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. A ocorrência, registrada pela Polícia Militar como violência doméstica, ainda está em andamento.

Segundo as primeiras informações, equipes foram enviadas ao local por determinação do Ciosp. Ao chegarem, encontraram a vítima ferida por golpes de faca no interior do estabelecimento, onde ela trabalha como chefe de cozinha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) iniciou o atendimento imediatamente e a mulher foi socorrida.

O suspeito, um homem de 45 anos, apontado por testemunhas como autor do ataque, é o ex-marido da vítima. Ele foi detido pela Guarda Municipal pouco depois do crime e encaminhado à 93ª DP, onde o caso será investigado.

A polícia ainda apura a motivação e as circunstâncias da agressão.

Foto: Divulgação