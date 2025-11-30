Dutra será interditada hoje para passagem de cabos de energia

A Via Dutra será interditada neste domingo (dia 30) para a transposição de cabos de energia elétrica em Resende. A ação faz parte de uma programação da Enel, responsável pelo fornecimento de energia na região. A partir das 11h, o tráfego será bloqueado nos dois sentidos da rodovia, com previsão de duração de cerca de uma hora.

De acordo com o cronograma, equipes da própria Enel, da CCR RioSP e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação para garantir a segurança dos motoristas. Outras datas de interdição também estão previstas para dezembro, em trechos de Resende e Itatiaia.

Cronograma de interdições:

30 de novembro: km 310, em Resende

7 de dezembro: km 323, em Itatiaia

14 de dezembro: entre os km 304 e 305, em Resende