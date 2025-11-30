Asa Negra celebra 58 anos com dia de festa, solidariedade e goleada por 4 a 1 em Volta Redonda

O tradicional Asa Negra, do bairro Santo Agostinho, realizou no sábado (dia 29) um dia inteiro de atividades para celebrar seus 58 anos de fundação. A programação reuniu moradores, ex-atletas e autoridades, com futebol desde o período da manhã, além de churrasco, bingo e ações voltadas à comunidade. O ponto alto da festa foi a vitória por 4 a 1 sobre o Bangu, de Juiz de Fora, em partida disputada no campo do clube.

O presidente do Asa Negra, Renato Luiz de Paula, destacou o esforço da diretoria para resgatar o protagonismo da equipe na cidade. “Estamos renascendo o Asa Negra. Queremos que o clube volte a ser reconhecido em Volta Redonda, depois de um período distante desse cenário. Não é fácil trabalhar, mas nossa missão é fortalecer a comunidade e o clube, que já tem 58 anos de história”, afirmou.

A comemoração contou também com jogos festivos, como o confronto entre o Asa Negra 60 anos e o time da Califórnia, e a partida do Amigos do Mumu contra o Asa Negra 40 anos, que se prepara para disputar o campeonato municipal da categoria.

Convidado para auxiliar na formação do elenco 50 anos, Carlos Estêvão ressaltou a importância do clube para o esporte local e nacional. “O Asa Negra revelou atletas como Dedé e Felipe Melo, nomes que marcaram o futebol brasileiro e mundial. Mesmo com dificuldades, o clube tem expectativa alta para 2026, com calendário completo e projetos para reforçar suas categorias. Esporte e solidariedade caminham juntos, e o Santo Agostinho, que considero a segunda metrópole de Volta Redonda, abraça essa causa”, disse.

A diretoria destacou que o objetivo da celebração foi unir comunidade, tradição esportiva e ações solidárias, reforçando o papel do Asa Negra como instituição de relevância para o bairro e para a cidade.