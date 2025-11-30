Cooperaço comemora 46 anos em evento que reuniu cooperados, clientes e autoridades

A Cooperaço Rádio Táxi comemorou 46 anos de atuação com um evento no último domingo (23), reunindo cooperados, familiares, profissionais, clientes e representantes políticos do Sul Fluminense. A celebração destacou a trajetória da instituição e o papel da cooperativa no atendimento e mobilidade da região.

Durante o encontro, o presidente Clóvis Barbosa da Silveira ressaltou a importância de revisitar a origem da cooperativa e os obstáculos enfrentados ao longo das décadas. “Hoje é dia de olhar para trás e ver o que aconteceu lá no começo. Foi muito difícil, mas a gente foi conquistando dia a dia e a Cooperaço chegou nesse topo, nessa festa que estamos vendo. A palavra é agradecimento a Deus, que deu essa chance de levar a cooperativa ao nível em que está.”

O diretor administrativo Márcio Costa destacou a união dos cooperados como fundamento do trabalho desenvolvido pela instituição. Ele lembrou que esta foi a 28ª festa organizada pela Cooperaço, tradição interrompida apenas durante a pandemia.

“É um momento de família, um momento gostoso. Às vezes há diferenças, mas a gente passa por cima. A cooperativa está vencendo a cada dia. Temos bons profissionais. Quero agradecer ao Evandro, um grande profissional e amigo. Parabéns pelo trabalho.”

Costa também mencionou a presença de autoridades e lideranças regionais como demonstração do reconhecimento público alcançado pela cooperativa.

“Tivemos clientes de mais de 20 anos, lideranças da segurança e políticos, como deputados federais e estaduais. É um evento que cabe todo mundo. A cooperativa ama Volta Redonda e agradece ao público. Mesmo com falhas, estamos tentando sempre fazer o melhor.”

O diretor da cooperativa de táxi afirmou ainda que a expectativa para os próximos anos é de avanço. “Temos profissionais de alta relevância e amor no coração. O que nos move não é dinheiro, é o amor por essa marca e por essa família tradicional que continua avançando.”