Homem morre após ser baleado em via movimentada de Resende

A Delegacia de Resende investiga a morte de um homem de 42 anos alvejado na noite de sábado (dia 29) no bairro Surubi Velho. Até o momento, ninguém foi preso e as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.

A perícia identificou 30 estojos de munição calibre 9 milímetros espalhados pela Avenida Ayrton Sena, onde a vítima foi encontrada. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram ter ouvido vários disparos pouco antes de localizar o homem ferido, próximo a um carro atingido por diversos tiros. Ele chegou a ser levado ao Hospital de Emergência, mas não resistiu.

Os agentes buscam imagens de câmeras e novas testemunhas para avançar nas investigações. A PM reforça o pedido para que qualquer informação seja encaminhada de forma anônima aos canais oficiais de denúncia.