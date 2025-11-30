Mercado de trabalho: Dezenas de oportunidades estão abertas no Sine de Barra do Piraí

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Piraí, da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, anuncia novas oportunidades para contratação imediata. As vagas estarão disponíveis entre os dias 1º e 5 de dezembro de 2025.

As oportunidades desta semana são para os cargos de: Assistente de T.I.; Técnico em Segurança do Trabalho; Atendente de Lanchonete; Operador de Torno CNC; Vendedor Externo; Recepcionista; Peixeira; Auxiliar de Cozinha; Cozinheiro; Assistente Comercial; e Estoquista.

Os interessados devem comparecer ao posto do Sine das 08h30 às 14h, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência e Currículo.

O Sine fica na Travessa Assumpção, nº 45, Centro (ao lado da Prefeitura)

