Legado ameaçado: Presépio do Dadinho depende de doações para voltar a funcionar neste Natal    

A família Ermida iniciou mais uma mobilização para retomar a montagem do tradicional Presépio do Dadinho, no bairro Niterói, em Volta Redonda. Considerado o maior do Sul do Estado, o presépio funciona na Rua São Vicente de Paula, nº 21, com entrada gratuita, e é uma das tradições natalinas mais antigas da Cidade do Aço.

O fundador, Eduardo Ermida Filho, conhecido como Dadinho do Presépio, morreu em 2020, vítima da Covid-19. Desde então, sua família tenta manter vivo o legado iniciado há quase três décadas. Dadinho, bancário aposentado e casado por 46 anos com Regina Ermida, montou o presépio por 29 edições. As montagens seguintes ficaram sob responsabilidade da família, que busca preservar não apenas a tradição, mas também o espírito solidário que marcou o patriarca: ele nunca cobrou entrada e sempre associou o presépio a campanhas de doações para famílias carentes.

A filha Kelly Ermida, que está à frente da montagem, lembra que o presépio ficou 19 anos no Retiro antes de ser transferido para o Niterói na 20ª edição. Ela conta que 2025 é mais um ano de desafios. “O que ele mais representa pra mim, pra minha família e pra minha mãe é a continuidade de um legado. Um legado de amor ao próximo, de fé, de evangelização. É isso que me move a manter essa tradição”, afirma.

Segundo Kelly, a montagem deste ano ainda não começou por falta de recursos e mão de obra. Ela explica que algumas peças estão deterioradas e precisam ser restauradas, além da necessidade de materiais básicos para erguer a estrutura. “Preciso montar essa base, que tem que ser bem resistente. Preciso das tábuas, da areia, de fiação elétrica, luzes. Preciso reformar a gruta. Estou correndo contra o tempo”, disse.

A lista de necessidades inclui tábuas, folhas de compensado, sarrafos, areia, cavaletes, esmalte sintético, mangueiras de LED, bombas de aquário, refletores, cola quente, abraçadeiras, acrilon, tecido que imita grama, materiais de decoração natalina, além de mão de obra especializada em elétrica, marcenaria e restauração. Até agora, Kelly conseguiu apenas grama sintética, uma mangueira de LED verde, dois pacotes de pregos e oito tábuas.

Com a ajuda dos amigos, que voltaram a ter disponibilidade neste ano, a expectativa é iniciar a montagem ainda neste fim de semana. A família pretende inaugurar o presépio entre os dias 10 e 12 de dezembro, caso todo o material seja arrecadado a tempo. “Tenho fé que vai dar certo”, conclui Kelly.

Quem puder ajudar pode fazê-lo por meio de doação de materiais ou via PIX. A chave é (24) 99911-3410 (Kelly Ermida). A entrega de itens pode ser feita o mais breve possível no local onde o presépio é montado: Rua São Vicente de Paula, 21, bairro Niterói.

Foto cedida pela família