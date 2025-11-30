Homicídio em BM: Homem é morto a tiros no Roselândia

Um homem de 45 anos foi encontrado morto na noite de sábado (dia 29) no bairro Roselândia, em Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30 para verificar uma denúncia de homicídio na Rua J. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima caída no chão, já sem vida, com marcas de disparo de arma de fogo.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e a ocorrência registrado na 90ª DP. Não houve apreensão de materiais no local.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a autoria. A polícia busca imagens e testemunhas que possam ajudar a esclarecer o caso.