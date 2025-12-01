28º BPM registra queda expressiva nos índices criminais em novembro

O 28º Batalhão da Polícia Militar divulgou, nesta segunda-feira (dia 1º), os resultados operacionais de novembro e apontou uma redução significativa nos principais indicadores de criminalidade nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro. Segundo o balanço, a produtividade também cresceu: foram 140 pessoas presas, 132 ocorrências envolvendo drogas, 22 menores apreendidos, oito armas retiradas de circulação, 19 veículos recuperados e 34 mandados de prisão cumpridos ao longo do mês.

Na comparação entre novembro de 2025 e novembro de 2024, a letalidade violenta caiu 54%. O roubo de rua também apresentou redução de 50%, enquanto os indicadores de roubo de veículo e roubo de carga atingiram as metas estabelecidas.

Em Volta Redonda, área da 1ª Companhia, a queda foi ainda mais expressiva. A letalidade violenta caiu 75% (de 4 para 1 caso), os roubos de rua recuaram 67% (de 6 para 2 registros) e os roubos de carga tiveram redução total, saindo de um caso para nenhum.

Em Barra Mansa, sob responsabilidade da 2ª Companhia, os índices também mostraram melhora. A letalidade violenta caiu 57% (de 9 para 4 casos), os roubos de veículo tiveram redução de 50% (de 2 para 1 registro) e os roubos de rua diminuíram 25% (de 4 para 3 casos).

O comandante do 28º BPM, coronel Moisés Pinheiro Sardemberg, destacou o empenho das equipes. “Segurança se faz com trabalho constante. Esse é o resultado do nosso compromisso com a população”, afirmou.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia, no número 0800 0260 667. A ligação é gratuita e o sigilo, garantido.