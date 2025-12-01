Governo do Estado divulga calendário de pagamento do IPVA 2026

O Governo do Estado divulgou, nesta segunda-feira (dia 1°) o calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. O tributo poderá ser quitado à vista, com desconto de 3%, ou em três parcelas iguais, sem o abatimento, conforme determina o Decreto 50.022/2025, do governador Cláudio Castro, também publicado nessa data.
Os pagamentos começam no dia 21 de janeiro, com o vencimento da cota única e da primeira parcela dos veículos com placas terminadas em 0. Para quitar o tributo, assim como neste ano, será necessário emitir o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) exclusivamente pelo hotsite da Sefaz-RJ, no endereço: https://ipva2026.fazenda.rj.gov.br. A recomendação é digitar o endereço diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas.
No site, o contribuinte deverá clicar em “Emissão DARJ IPVA” e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O documento poderá ser quitado via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em bancos parceiros da Fazenda estadual (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB). O DARJ estará disponível para impressão nos primeiros dias de janeiro.
Caso o pagamento seja feito via Pix, o contribuinte deve se atentar às seguintes informações no aplicativo do banco antes confirmar a transação: o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o nome do favorecido “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”.
O valor do imposto é calculado por meio da aplicação das alíquotas estabelecidas em lei (4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica) sobre os valores venais (preços de mercado) dos veículos, calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Além da emissão do DARJ, o site do IPVA disponibiliza o acesso ao serviço de consulta de débitos, informações gerais e contatos da equipe especializada que trata do tributo.
Confira todas as datas de pagamento:
|Final de Placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|0
|21/jan
|20/fev
|23/mar
|1
|22/jan
|23/fev
|26/mar
|2
|23/jan
|24/fev
|27/mar
|3
|26/jan
|25/fev
|30/mar
|4
|27/jan
|26/fev
|31/mar
|5
|28/jan
|27/fev
|01/abr
|6
|29/jan
|02/mar
|06/abr
|7
|30/jan
|03/mar
|07/abr
|8
|02/fev
|04/mar
|08/abr
|9
|03/fev
|06/mar
|09/abr
Foto: Divulgação
